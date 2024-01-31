Врач рассказал, чем опасна недолеченная простуда

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказал, к каким последствиям может привести недолеченная простуда.

«Обычная ОРВИ несет реальную угрозу нашему здоровью. При отсутствии должного лечения и переживания ее «на ногах» есть риск перехода простуды в более серьезные заболевания: бронхит, гайморит, воспаление легких, ангина и прочие опасные вариации», — сказал эксперт.

Также доктор добавил, что недолеченный насморк может дать серьезные осложнения, например, перерасти в синусит — воспаление одной или нескольких придаточных пазух носа. При фронтите (воспалении лобной придаточной пазухи носа) может развиться некроз и абсцесс головного мозга. А вот хронический гнойный гайморит — это частая причина появления менингита.

«Важно правильно поставить диагноз. Вы можете решить, что у вас обычный кашель и лечить его сиропами. А на самом деле возможно развитие пневмонии. Поэтому если вы простыли, обращайтесь к врачу, чтобы избежать непоправимых последствий», — подытожил доктор.