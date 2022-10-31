ОРВИ: как быстро избавиться от болезни и как ее предотвратить

Рассказываем, как предотвратить возникновение респираторной вирусной инфекции на ранней стадии.

От ОРВИ специфического лечения не существует. Однако, придерживаясь некоторых советов, можно сократить продолжительность периода болезни и облегчить симптомы.

Причины и симптомы ОРВИ

Причиной ОРВИ является вирусная инфекция. Наиболее часто пусковым механизмом развития заболевания являются риновирусы.

ОРВИ передается от человека к человеку несколькими путями:

воздушно-капельным путем — вдыхание вирусных частиц при кашле или чихании другого человека;

контактный путь предполагает касание зараженных поверхностей.

Основные симптомы ОРВИ включают в себя:

насморк, заложенность носа, чихание;

боль в пазухах носа;

боль и першение в горле;

кашель.

Можно ли предотвратить ОРВИ на ранней стадии?

При отсутствии осложнений симптоматика данного заболевания уменьшается и вовсе исчезает спустя 7-14 дней. При условии наличия крепкого иммунитета ОРВИ не требует специфического лечения. Однако существует несколько действенных способов, чтобы облегчить симптомы и ускорить процесс выздоровления.

Достаточное количество жидкости

Организм человека нуждается в употреблении достаточного количества жидкости для адекватной работы всех органов и систем. В период болезни подойдут такие напитки, как травяные чаи, какао и бульоны.

Михаил Гинзбург в телепередаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» советует употреблять какао в осенний период для поддержания здоровья организма и нормализации артериального давления.

Как быстро избавиться от ОРВИ? Фото Global Look Press

Полноценный отдых

При обнаружении первых симптомов ОРВИ лучше снизить активность, отказаться на время от тренировок, посещения общественных мест. Необходимо дать возможность себе полноценно отдыхать и спать.

Исследование, проведенное в 2015 году, подтверждает связь полноценного сна и восприимчивость к ОРВИ. В результате наблюдений было выявлено, что те, кто спит менее пяти часов в сутки, имеют больший риск заразиться ОРВИ, нежели те, кто спит около восьми часов.

Снизить воздействие стресса

Длительное психоэмоциональное перенапряжение негативно влияет на иммунную систему, подавляя ее. Минимизировать воздействие стресса на организм можно при помощи использования профилактических мероприятий. К ним относятся прогулки на свежем воздухе, занятия йогой, дыхательные упражнения, хобби, массаж.

Лекарственные средства

В некоторых случаях для снижения симптомов ОРВИ не обойтись без медикаментозной поддержки. Однако следует помнить, что лучше не заниматься самолечением и при необходимости обратиться к доктору.

Обезболивающие препараты помогут уменьшить боль в горле, головную и мышечную боль. Сосудосуживающие назальные средства снимают отек, давая возможность полноценно дышать носом. Местная терапия в виде леденцов, пастилок для рассасывания, спреев для орошения горла уменьшает першение и боль в горле.

Полноценное питание

Сбалансированное питание обеспечивает достаточное поступление в организм всех необходимых витаминов, микро- и макроэлементов. В период болезни не стоит отказываться от полезных фруктов, овощей, ягод и зелени. Нежирное мясо, рыба, бобовые, молочные продукты обогащают органы и ткани минералами и нутриентами, которые помогают противостоять вирусной инфекции.

Помимо этого старайтесь регулярно увлажнять и проветривать помещение, обеспечивая постоянный приток свежего воздуха. Соблюдение мер гигиены, таких как мытье рук и контактных поверхностей, снижает риски заразиться ОРВИ.