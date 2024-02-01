Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Травматолог рассказал, кому противопоказаны спортивные марафоны
Здоровье

1 февраля, 15:05

1 мин.

Травматолог рассказал, кому противопоказаны спортивные марафоны

Мария Маковей
Автор
Лыжники скользят по трассе.
Фото gaspr13/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Руководитель Центра медицинской реабилитации НМИЦ ЛРЦ Минздрава России Владимир Преображенский объяснил, что лыжные марафоны, покорение горных вершин не имеют ничего общего с ЗОЖ. Таким спортом могут заниматься хорошо обследованные и подготовленные люди.

«Нужно понимать, что здоровый образ жизни — это отсутствие вредных привычек и умеренная физическая активность, например прогулки», — приводит слова эксперта АиФ.

Доктор подчеркнул, что вероятность травмироваться у непрофессионального спортсмена в 100 раз выше, чем у профессионального. Это связано с тем, что он едет по тем же трассам и использует тот же инвентарь, что и лыжники с многолетним стажем.

Поэтому Преображенский советует для начала оценить физическую натренированность. Спортсмена осматривает опытный врач физической и реабилитационной медицины, после проводятся необходимые исследования, электрокардиограмма в покое, спирография, эргоспирометрическое исследование, оцениваются антропометрические показатели соотношения жир-мышцы.

«Обязательно оценивается сила мышц спины и брюшного пресса и сбалансированность их работы — это прогнозирует появление болей в спине при повышении осевых нагрузок. После этого мы предлагаем программу тренировок», — подытожил врач.

Марк Кузьминов&nbsp;&mdash; пробежал самый холодный марафон. Как я пробежал самый холодный марафон в мире без подготовки: личная история
Медицина
0
Новости холдинга
Ле Пен осудила заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Омске третьеклассник разбился насмерть после падения в лестничный проем
Житель Белгорода выбросил студентку из Нигерии с седьмого этажа
Школу в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение из-за кори
dasdsadada
Читайте далее
Врач объяснил, что такое межпозвоночная грыжа
Следующий материал
Врач объяснил, что такое межпозвоночная грыжа
Последние новости
26 фев 21:00
Психолог объяснила, почему возникает наркотическая зависимость
26 фев 12:45
В России сократилось число граждан с вредными привычками
25 фев 20:00
Эндокринолог назвала причины появления целлюлита
25 фев 17:10
Ученые нашли связь между красным вином и развитием рака
24 фев 20:00
Онколог назвал признаки рака желудка, которые можно заметить во время еды
dasdsadada