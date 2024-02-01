Травматолог рассказал, кому противопоказаны спортивные марафоны

Руководитель Центра медицинской реабилитации НМИЦ ЛРЦ Минздрава России Владимир Преображенский объяснил, что лыжные марафоны, покорение горных вершин не имеют ничего общего с ЗОЖ. Таким спортом могут заниматься хорошо обследованные и подготовленные люди.

«Нужно понимать, что здоровый образ жизни — это отсутствие вредных привычек и умеренная физическая активность, например прогулки», — приводит слова эксперта АиФ.

Доктор подчеркнул, что вероятность травмироваться у непрофессионального спортсмена в 100 раз выше, чем у профессионального. Это связано с тем, что он едет по тем же трассам и использует тот же инвентарь, что и лыжники с многолетним стажем.

Поэтому Преображенский советует для начала оценить физическую натренированность. Спортсмена осматривает опытный врач физической и реабилитационной медицины, после проводятся необходимые исследования, электрокардиограмма в покое, спирография, эргоспирометрическое исследование, оцениваются антропометрические показатели соотношения жир-мышцы.

«Обязательно оценивается сила мышц спины и брюшного пресса и сбалансированность их работы — это прогнозирует появление болей в спине при повышении осевых нагрузок. После этого мы предлагаем программу тренировок», — подытожил врач.