Врач объяснила, почему нельзя запивать таблетки кофе

Врач Анна Зорина рассказала «СЭ», почему нельзя запивать лекарственные средства кофе. По ее словам, кофеин, содержащийся в напитке, стимулирует работу центральной нервной системы. Если запить кофе, например, успокоительные или седативные препараты, то их действие сведется к нулю.

«Следует быть внимательными людям с заболеваниями почек, например с мочекаменной болезнью. Кофеин обладает умеренным диуретическим эффектом, главным образом, в связи с уменьшением реабсорбции электролитов в почечных канальцах», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, кофеин влияет на сердечно-сосудистую систему, повышает артериальное давление. Поэтому сердечные препараты, таблетки от давления, спазмолитики, лекарства от ишемической болезни сердца, антиаритмики сочетать с напитком нельзя. Также кофеин понижает агрегацию тромбоцитов, поэтому антикоагулянты запивать кофе тоже не стоит.