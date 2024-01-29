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Врач объяснила, почему нельзя запивать таблетки кофе
Здоровье

Сегодня, 14:00

1 мин.

Врач объяснила, почему нельзя запивать таблетки кофе

Мария Маковей
Автор
Девушка, таблетки, кофе, круасаны.
Фото Dobrila Vignjevic/istockphoto.com
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Врач Анна Зорина рассказала «СЭ», почему нельзя запивать лекарственные средства кофе. По ее словам, кофеин, содержащийся в напитке, стимулирует работу центральной нервной системы. Если запить кофе, например, успокоительные или седативные препараты, то их действие сведется к нулю.

«Следует быть внимательными людям с заболеваниями почек, например с мочекаменной болезнью. Кофеин обладает умеренным диуретическим эффектом, главным образом, в связи с уменьшением реабсорбции электролитов в почечных канальцах», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, кофеин влияет на сердечно-сосудистую систему, повышает артериальное давление. Поэтому сердечные препараты, таблетки от давления, спазмолитики, лекарства от ишемической болезни сердца, антиаритмики сочетать с напитком нельзя. Также кофеин понижает агрегацию тромбоцитов, поэтому антикоагулянты запивать кофе тоже не стоит.

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