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Российские ученые научились определять диабет по фотографиям глаз
Здоровье

Сегодня, 18:45

2 мин.

Российские ученые научились определять диабет по фотографиям глаз

Мария Маковей
Автор
Женские глаза.
Фото Zorica Nastasic/istockphoto.com
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Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» научили нейросеть определять по фотографиям глаз патологию сетчатки, которая возникает при диабете, пишет «Газета.Ru». Этот метод позволить дигностировать заболевание на ранних стадиях.

Диабетическая ретинопатия — это повреждение сетчатки глаза, возникающее у людей с сахарным диабетом в возрасте от 20 до 65 лет. Может привести к потере зрения. Основные симптомы заболевания: снижение остроты зрения, мерцающие «звездочки», дискомфорт и боль в глазах, а также пелена. Чаще всего диабетическая ретинопатия на начальных стадиях не проявляет себя, что затрудняет ее раннее выявление. Решить эту проблему способна разработка российских ученых.

«Мы разработали математическую модель, с помощью которой можно по изображениям сетчатки глаза выявить диабетическую ретинопатию на ранней стадии болезни с точностью в 88,7%. А поскольку данная патология является следствием нарушения нормального уровня глюкозы в крови, нейросеть можно использовать также и для ранней диагностики сахарного диабета», — рассказал руководитель проекта Али Султан Маея.

Обученная исследователями нейронная сеть способна распознавать диабетическую ретинопатию на фотографиях глаз по следующим признакам: кровоизлияние, скопление липидов (жиров), рост кровеносных сосудов и истончение их стенок.

«В перспективе можно разработать аппарат в виде очков, который сможет автоматически сканировать глаз, находя регион сетчатки с помощью ИИ, а также оценивать не только стадию диабетической ретинопатии, но и стадию других заболеваний глаз, взаимосвязанных с диабетом: катаракты, глаукомы», — добавил руководитель проекта.

Сейчас ученые занимаются дальнейшим сбором информации для повышения точности диагностики с помощью искусственного интеллекта.

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