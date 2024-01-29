Российские ученые научились определять диабет по фотографиям глаз

Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» научили нейросеть определять по фотографиям глаз патологию сетчатки, которая возникает при диабете, пишет «Газета.Ru». Этот метод позволить дигностировать заболевание на ранних стадиях.

Диабетическая ретинопатия — это повреждение сетчатки глаза, возникающее у людей с сахарным диабетом в возрасте от 20 до 65 лет. Может привести к потере зрения. Основные симптомы заболевания: снижение остроты зрения, мерцающие «звездочки», дискомфорт и боль в глазах, а также пелена. Чаще всего диабетическая ретинопатия на начальных стадиях не проявляет себя, что затрудняет ее раннее выявление. Решить эту проблему способна разработка российских ученых.

«Мы разработали математическую модель, с помощью которой можно по изображениям сетчатки глаза выявить диабетическую ретинопатию на ранней стадии болезни с точностью в 88,7%. А поскольку данная патология является следствием нарушения нормального уровня глюкозы в крови, нейросеть можно использовать также и для ранней диагностики сахарного диабета», — рассказал руководитель проекта Али Султан Маея.

Обученная исследователями нейронная сеть способна распознавать диабетическую ретинопатию на фотографиях глаз по следующим признакам: кровоизлияние, скопление липидов (жиров), рост кровеносных сосудов и истончение их стенок.

«В перспективе можно разработать аппарат в виде очков, который сможет автоматически сканировать глаз, находя регион сетчатки с помощью ИИ, а также оценивать не только стадию диабетической ретинопатии, но и стадию других заболеваний глаз, взаимосвязанных с диабетом: катаракты, глаукомы», — добавил руководитель проекта.

Сейчас ученые занимаются дальнейшим сбором информации для повышения точности диагностики с помощью искусственного интеллекта.