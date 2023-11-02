Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 17:45

Врач объяснила, почему беременность нужно планировать

Мария Маковей
Автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Беременная женщина гладит живот
Фото Istockphoto/kupicoo

Рождение ребенка — это радостное событие в жизни каждой семьи. Многие с особым трепетом готовятся к появлению нового члена семьи: покупают кроватку, игрушки, присыпки, новую одежду. Но, к сожалению, мало кто из будущих мам с такой же ответственностью подходит к планированию беременности.

Эксклюзивно для «СЭ» акушер-гинеколог Инна Зеленская рассказала, почему важно заранее планировать беременность и что делать, чтобы ребенок был здоров.

Первое, что советует сделать врач, это перед зачатием ребенка посетить врача и сдать все необходимые анализы. Это касается обоих партнеров.

«Чтобы снизить вероятность рождения ребенка с патологией, еще до беременности паре следует проверить здоровье и сдать анализы, в том числе на наличие инфекций, передающихся половым путем», — отметила врач.

Лучшим проявление любви и заботы к будущему ребенку, по мнению эксперта, будет отказ от вредных привычек и вредной еды.

«Еще на этапе планирования беременности, за три месяца до предполагаемого зачатия, забудьте про сигареты, алкоголь, фастфуд, жирную пищу и другие вредные продукты», — пояснила Инна.

Также за три месяца до зачатия врач рекомендует принимать будущим мамам фолиевую кислоту — по 400 мкг в день. Это необходимо для профилактики врожденных пороков нервной трубки плода.

«Не забывайте и про психологическую подготовку. Будущие родители должны понимать, что рождение ребенка — это очень ответственный шаг, к которому нужно быть готовым со всех сторон», — подытожила эксперт.

Психолог рассказала, как сохранить спокойствие молодой маме.

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Глава Дагестана ответил на комментарий Нурмагомедова о погромщиках
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Помогавшую спасти кошку из машины в Москве девушку задержали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Сергей Мозякин стал ассистентом Андрея Разина в «Магнитке»
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Лада» — на первом месте Восточной конференции
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач назвала стресс главным провокатором инсульта
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости