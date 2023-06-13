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Сегодня, 19:45

Врач объяснила, как повысить пониженное давление

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка пьет кофе.
Фото Freepik/freepik

Врач-терапевт Цифровой клиники ВСК Елизавета Максимова рассказала «СЭ», как поднять пониженное давление. «Иногда достаточно изменить образ жизни, отменить или уменьшить дозы лекарств, которые на это влияют. Например мочегонных, нитратов, антигипертензивных препаратов (против высокого давления), антидепрессантов», — пояснила специалист. По ее словам, поможет и увеличение внутрисосудистого объема жидкости за счет увеличения питья до 1,5-3 л в сутки (ограничивать количество соли не нужно).

Елизавета Максимова также порекомендовала при пониженном давлении (гипотензии) дозированную ежедневную физическую нагрузку, например, ходьбу, легкий бег или плавание в течение 30-45 минут в день. Вставать при гипотензии нужно медленно, поэтапно: из положения лежа в положение сидя и только затем подниматься — этот маневр наиболее важен утром. «В некоторых случаях может быть эффективно употребление так называемых адаптогенов — препаратов, содержащих в своем составе кофеин: женьшеня, элеутерококка, а также кофе или крепкого чая. Однако такие методы недостаточно исследованы или не имеют доказанной клинической эффективности», — подытожила терапевт.

Ранее мы рассказывали, кому свойственно низкое давление и насколько оно опасно.

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Медицина
Советы и рекомендации
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