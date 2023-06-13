Диетолог Микитюк дала четыре правила, позволяющие совместить поздний ужин и сладкий сон

Диетолог Людмила Микитюк рассказала о четырех правилах для идеального ужина, которые помогут наладить сон.

По словам специалиста, на ужин идеально подойдет порция салата из овощей и зелени. Она отметила, что овощи перевариваются довольно быстро, поэтому ко времени сна желудок сможет спокойно уйти в режим отдыха. Также на ужин можно приготовить креветки — аминокислоты из морепродукта усваиваются быстро, а лишний белок полностью выводится из организма. Кроме того, важна правильная заправка салата или гарнира. Для заправки лучше всего подойдет оливковое масло с небольшим количеством специй и парой капель лимона. Еще одно правило — добавлять в свой рацион продукты, богатые магнием.

«Еда на ужин должна быть сытной, но легкой и быстроперевариваемой. А еще в ней должны присутствовать все необходимые компоненты: белки, жиры и углеводы», — приводит «Life.ru» слова Микитюк.