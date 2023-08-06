Врач рассказал, почему не всегда солнечные ожоги можно лечить самому

5 августа врач-терапевт «Инвитро» Иван Ромасов рассказал порталу «Доктор Питер», что есть несколько степеней солнечных ожогов. При первой степени можно справиться своими силами. При второй — повреждаются уже более глубокие слои кожи, поэтому самолечением лучше не заниматься.

«Если симптомы тяжелые — длительно сохраняющаяся высокая температура тела, резкая слабость, спутанность сознания — необходимо обратиться в службу скорой медицинской помощи. При тяжелом и обширном ожоговом поражении кожи показано стационарное лечение», — подчеркнул медик.

Врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова рассказала СЭ, что начинать загорать нужно постепенно. «Не пытайтесь загореть за один день, начинайте всего с нескольких минут в день. Избегайте прямых солнечных лучей в период с 10 до 16 часов. Используйте защитные кремы с высоким уровнем защиты (SPF от 30 и выше), солнцезащитные очки и не забывайте про защиту губ, используйте бальзамы с SPF. Если почувствовали сухость кожи — нанесите увлажняющие кремы, и пейте больше воды», — заключила эксперт.

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