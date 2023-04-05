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Сегодня, 08:30

Врач объяснил, как избежать проявлений сезонной аллергии

Ольга Стрельникова
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Белый кот в зелёной траве среди одуванчиков.
Фото Freepik/frimufilms

Врач-оториноларинголог Антон Объетанов рассказал «СЭ», как избежать проявлений сезонной аллергии или хотя бы свести их к минимуму. Основной из симптомов — это ринит, то есть воспаление слизистой оболочки носовых ходов, сопровождающееся заложенностью, чиханием и обильными выделениями слизи в полости носа. «Для профилактики сезонной аллергии рекомендуется использовать АСИТ — аллерген специфическую иммунотерапию. Этот метод практикуют аллергологи-иммунологи», — пояснил эксперт. При АСИТ в организм постепенно по специальной схеме по нарастающей вводятся аллергены, что меняет реакцию иммунной системы на них.

После проведения АСИТ подключаются ЛОР-врачи, чтобы убрать сами симптомы: заложенность, отек и прочие. «Для этого применяют солевые изотонические растворы, которые смывают аллергены с поверхности слизистой, и аллергическая реакция уменьшается. Снять отек помогают сосудосуживающие препараты, но использовать их дольше трех-пяти дней нельзя — появится зависимость», — предупредил Антон Объетанов. Также специалисты назначают глюкокортикостероиды — гормоны в микродозах для местного применения. Они работают только в полости носа — снимают воспаление, не всасываясь в кровоток. Помогают и антигистаминные средства общего действия.

Оториноларинголог предупредил, что при искривленной перегородке или полипах околоносовых пазух аллергия будет проявляться тяжелее. «В этом случае, в качестве профилактики может быть назначена хирургическая коррекция — септопластика или полипэктомия. В комплексе с другими мерами они помогут избавиться от проявлений сезонного аллергического ринита», — подытожил Антон Объетанов.

Ранее мы рассказывали, как быстро избавиться от насморка.

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Медицина
Советы и рекомендации
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