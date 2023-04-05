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Сегодня, 12:15

Косметолог предупредила, чем опасен алкоголь для кожи, волос и ногтей

Ольга Стрельникова
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Молодая девушка пьет вино из бокала.
Фото Freepik/freepik

Косметолог Зарина Сулейманова в своем ТГ-канале рассказала, почему не стоит употреблять алкоголь. Эксперт отметила, что он может вызывать депрессию, тревожность и повышенную раздражительность, снижать уровень энергии, ухудшать внимание и качество сна. Частое употребление алкоголя способно также привести к развитию алкогольной зависимости.

Помимо общего негативного влияния на здоровье, спиртное ухудшает внешний вид. «Регулярное употребление алкоголя может привести к дефициту микроэлементов, таких как витамины В, цинк и железо, которые необходимы для здоровья кожи, волос и ногтей. В связи с этим, эксперты в области косметологии рекомендуют не только уменьшить количество потребляемого алкоголя, но и обратить внимание на правильное питание и уход за кожей, волосами и ногтями», — подытожила Зарина Сулейманова.

Ранее мы рассказывали, что будет, если каждый вечер перед сном выпивать бокал вина.

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