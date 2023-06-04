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Сегодня, 18:35

Врач назвала признаки избытка йода

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Елена Богатова
Нутрициолог, косметолог
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Девушка на приеме у эндокринолога.
Фото Freepik/freepik

Врач-дерматовенеролог, нутрициолог Елена Богатова назвала «СЭ» признаки избытка йода. «Избыток йода, как и его дефицит, может иметь различные признаки. Однако следует отметить, что избыток йода — относительно редкое состояние», — пояснила специалист.

К признакам избытка йода Елена Богатова отнесла увеличение щитовидной железы (йодизм), нерегулярные менструальные циклы у женщин, расстройства щитовидной железы, такие как гипертиреоз (повышенная функция щитовидной железы) или гипотиреоз (сниженная функция щитовидной железы), расстройства пищеварения (включая тошноту, рвоту, боли в животе или диарею). Могут также возникнуть проблемы с сердцем (его увеличение или аритмия). «Если у вас есть подозрения на избыток йода, обратитесь к эндокринологу или терапевту. Самодиагностика и самолечение не рекомендуются, поскольку только квалифицированный врач сможет провести соответствующую диагностику, оценить ваше состояние и определить необходимые меры для нормализации уровня йода или лечения связанных с этим проблем», — подытожила эксперт.

Ранее мы рассказывали о продуктах, богатых йодом.

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Медицина
Польза и вред
Советы и рекомендации
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