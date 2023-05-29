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Сегодня, 14:35

Нутрициолог назвала топ-продуктов, богатых йодом

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Елена Богатова
Нутрициолог, косметолог
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Ягоды черники на нежном разноцветными фоне.
Фото Freepik/freepik

Врач, нутрициолог Елена Богатова рассказала «СЭ», какие продукты и как часто нужно есть, чтобы восполнить дефицит йода. «Йод — очень важный микроэлемент в организме человека. Он необходим для нормальной работы щитовидной железы, регулирующей обмен веществ», — пояснила специалист и порекомендовала включить в рацион определенные продукты. Среди них водоросли, к которым относится и морская капуста, а также нори и хлорелла (подойдут сушеные листья, добавки, можно употреблять их в составе суши), рыба (лосось, тунец, треска), морепродукты (мидии, кальмары, креветки и прочие), молочные продукты (молоко, йогурт, сыр и другие), яйца и ягоды (клюква, черника).

Продукты, которые могут быть полезны для пополнения запасов йода в организме, нужно обязательно есть несколько раз в неделю. «Важно помнить, что потребности в йоде могут варьироваться, в зависимости от возраста, пола, беременности и других факторов. Обычно взрослым рекомендуется потреблять около 150 микрограммов йода в день. Однако в случае беременности или кормления грудью эта потребность может быть выше», — предупредила Елена Богатова. Также нутрициолог напомнила, что лучше всего проконсультироваться лично с диетологом или другим врачом, который поможет определить индивидуальные потребности в йоде и разработать соответствующий рацион.

Ранее мы рассказывали о самых полезных суши и роллах, которые можно есть на диете.

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