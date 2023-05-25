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Сегодня, 21:45

Врач назвал самый распространенный фактор для развития онкологии

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Парень на приеме у онколог с раком легких.
Фото Freepik/freepik

Заведующий отделением амбулаторной онкологии клиники академика Ройтберга, кандидат медицинских наук Руслан Басанов рассказал «СЭ», какой фактор возникновения онкологии самый распространенный. «В окружающей среде большое количество канцерогенов. Они воздействуют на организм и существенно увеличивают риск развития онкологических заболеваний», — пояснил медик. Однако самый распространенный из них, по его словам — табак.

Как отметил Руслан Басанов, ежегодно курение приводит к 22% всех смертей от рака. Оно может вызвать рак легких, гортани, ротовой полости, горла, пищевода, мочевого пузыря, почек, поджелудочной железы, желудка и шейки матки. В зоне риска даже пассивные курильщики. «Табачный дым и на расстоянии способен спровоцировать развитие опухоли в легких. А любители бездымного табака — жевательного и нюхательного — рискуют получить рак пищевода и поджелудочной железы», — подытожил онколог.

Ранее мы рассказывали о научно подтвержденных факторах, которые увеличивают риск развития рака.

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Медицина
Польза и вред
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