Россиянам рассказали, как избавиться от синдрома беспокойных ног

Психолог Марсель Сультеев рассказал, как избавиться от синдрома беспокойных ног.

Чтобы справиться с этим заболеванием, специалист рекоменлует хотя бы раз в неделю позволить себе лежать в ванне полтора часа.

«Касательно женщин — у них всегда есть чем заполнить ванну: гели, шампуни. Мужчинам это сложнее, поэтому рекомендации для обоих полов — это полтора часа в ванне. Именно в это время человек спокоен, ему деваться уже некуда, он будет просто лежать в воде, мыться. И тогда придет расслабление», — приводит «Life.ru» слова Сультеева.

Также, по словам психолога, избавиться от этого недуга поможет концентрация внимания на том месте, где человек находится. Иногда этот метод называют способом чукчи.