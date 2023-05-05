Врач Мансурова предупредила о раке из-за дефицита витамина B12

Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала, что люди с низким потреблением B12 имеют повышенный риск развития рака желудка. Также она отметила, какие признаки указывают на дефицит этого витамина.

«Когда отсутствует достаточное количество В12, это может вызвать анемию. Также витамин помогает клеткам центральной нервной системы правильно развиваться. Когда мы не получаем достаточное количество B12, происходит ухудшение когнитивных функций — способности запоминать, использовать и передавать информацию. Более того, длительный дефицит В12 негативно сказывается на здоровье головного мозга и центральной нервной системы», — приводит «Life.ru» слова Мансуровой.

По словам врача, дефицитное состояние может вызвать атрофию мозга.