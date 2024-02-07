Ученые выяснили, в какое время полезнее завтракать и пить кофе

Журнал The Telegraph опубликовал интересное исследование британских ученых. Они определили наиболее полезное время для завтрака и чашечки кофе.

Так эксперты рекомендуют завтракать до 8 утра. Потому что первый прием пищи после 09.00 увеличивает риски развития сахарного диабета почти на 60%.

Что касается любимого многими кофе, его ученые советуют пить с 09.00 до 14.00. Именно в это время напиток бодрит без ущерба для сна.