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В какое время лучше завтракать и пить кофе
Здоровье

7 февраля, 10:00

0 мин.

Ученые выяснили, в какое время полезнее завтракать и пить кофе

Мария Маковей
Автор
Девушка пьет кофе.
Фото Dima Berlin/istockphoto.com
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Журнал The Telegraph опубликовал интересное исследование британских ученых. Они определили наиболее полезное время для завтрака и чашечки кофе.

Так эксперты рекомендуют завтракать до 8 утра. Потому что первый прием пищи после 09.00 увеличивает риски развития сахарного диабета почти на 60%.

Что касается любимого многими кофе, его ученые советуют пить с 09.00 до 14.00. Именно в это время напиток бодрит без ущерба для сна.

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