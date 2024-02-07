Ученые нашли причину болезни Альцгеймера и способ регенерации мозга после нее

Группа американских ученых обнаружила потенциальный способ восстановления мозга при болезни Альцгеймера и прочих формах деменции, об этом сообщает Journal of Clinical Investigation (JCI).

Исследователи изучили белок с названием KIBRA, который находится в почках и головном мозге. Главному человеческому органу он необходим для формирования воспоминаний. Эксперимент показал, что при болезни Альцгеймера дефицит именно этого белка испытывает мозг.

Чтобы изучить влияние KIBRA на синапсы в головном мозге, эксперты разработали укороченную функциональную версию белка. Результатом исследования стало открытие, что KIBRA повышает устойчивость синапсов и восстанавливает функции памяти. Поэтому белок можно использовать для лечения деменции даже в том случае, если вызывающие регресс токсичные белки остаются в организме.