Ученые выяснили, в какое время лучше просыпаться и чистить зубы

Британские ученые провели исследование и выяснили, что лучшее время для пробуждения — 7.22. Это связано с тем, что у тех, кто просыпается в промежуток между 5.22 и 7.21 утра уровень гормона стресса (кортизола) выше чем у тех, кто просыпается позже.

Чистить зубы исследователи рекомендуют до завтрака, чтобы не стереть зубную эмаль, сообщает журнал The Telegraph.