Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
В какое время лучше просыпаться и чистить зубы
Здоровье

6 февраля, 10:00

0 мин.

Ученые выяснили, в какое время лучше просыпаться и чистить зубы

Мария Маковей
Автор
Зубная щетка и паста.
Фото urbazon/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Британские ученые провели исследование и выяснили, что лучшее время для пробуждения — 7.22. Это связано с тем, что у тех, кто просыпается в промежуток между 5.22 и 7.21 утра уровень гормона стресса (кортизола) выше чем у тех, кто просыпается позже.

Чистить зубы исследователи рекомендуют до завтрака, чтобы не стереть зубную эмаль, сообщает журнал The Telegraph.

5 витаминов и&nbsp;минералов, помогающих похудеть. 5 витаминов и минералов, которые помогут похудеть быстрее

Медицина
Советы и рекомендации
2
Новости холдинга
Ле Пен осудила заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Омске третьеклассник разбился насмерть после падения в лестничный проем
Житель Белгорода выбросил студентку из Нигерии с седьмого этажа
Школу в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение из-за кори
dasdsadada
Читайте далее
Врач объяснила, как витамин А помогает похудеть
Следующий материал
Врач объяснила, как витамин А помогает похудеть
Последние новости
26 фев 21:00
Психолог объяснила, почему возникает наркотическая зависимость
26 фев 12:45
В России сократилось число граждан с вредными привычками
25 фев 20:00
Эндокринолог назвала причины появления целлюлита
25 фев 17:10
Ученые нашли связь между красным вином и развитием рака
24 фев 20:00
Онколог назвал признаки рака желудка, которые можно заметить во время еды
dasdsadada