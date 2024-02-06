Врач объяснила, как витамин А помогает похудеть

Врач общей практики Ирина Дворкина в разговоре с «СЭ» подчеркнула, что витамин А улучшает работоспособность, способствует быстрому восстановлению после физических нагрузок и ускоряет обмен веществ.



По ее словам, для тех, кто следит за весом, витамин А — это настоящий гарант сильного иммунитета даже при ограничениях в питании.

Также врач перечислила основные источники полезного вещества: куриная, говяжья, свиная или рыбья печень, желтки куриных яиц, молочные продукты, кабачки, капуста, свежая зелень и сливочное масло. Однако с последним стоит быть осторожными из-за его высокой калорийности.

«Рекомендуемая суточная норма витамина А — 900 мкг», — подчеркнула эксперт.