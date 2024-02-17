Врачи назвали первые признаки высокого содержания сахара в крови

Высокий сахар в крови и диабет провоцируют чувство жажды, сухость кожи, частое мочеиспускание и повышенную тягу к сладкому. Однако к косвенным симптомам патологий врачи относят и неочевидные признаки, например, проблемы с деснами. По их словам, диабет может привести к развитию пародонтита.

Кроме того, медики подчеркнули, что высокий уровень сахара в крови провоцирует рост микробов и ухудшает иммунитет. В некоторых случаях заболевание сопровождается грибковыми и бактериальными инфекциями. Не стоит игнорировать периодические покалывания, жжение и онемение в ногах.

Также эксперты отметили, что большинство людей с диабетом часто жалуются на усталость, передает Pronews.