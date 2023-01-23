Ученые объяснили, влияют ли на память разгадывание кроссвордов и чтение

Издание «Учительская газета» рассказало об исследовании нейробиологов из Университета Иллинойса, целью которого было объяснить влияние различных интеллектуальных занятий на память. Среди них были разгадывание кроссвордов и чтение.

Участниками эксперимента стали 76 пожилых людей, которые поделили на две группы. По полтора часа в день в течение двух месяцев первая из групп читала, а вторая — разгадывала кроссворды и головоломки. Замеры когнитивных навыков участников имели разные показатели — результаты читающих на порядок превзошли результаты играющих и разгадывающих. По итогам исследования ученые сделали вывод о том, что регулярно читая книги, можно улучшить оперативую и эпизодическую память, стать увереннее в себе и получить седативный эффект.

Под термином «память» принято понимать большой комплекс познавательных способностей и высших психических функций, отвечающих за накопление, сохранение и воспроизведение знаний, умений и навыков. С возрастом они могут ухудшаться. Однако, как показывают различные опыты ученых, этот процесс можно приостановить и даже улучшить память и прочие когнитивные способности.