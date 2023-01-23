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Сегодня, 20:20

Врач рассказала, что делать при повреждении родинки

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/freepik

Врач-дерматовенеролог Дарья Смирнова в интервью изданию «Газета.ру» рассказала, что при повреждении родинки первоначально необходимо ее обработать антисептиком на водной основе, а затем наклеить пластырь, чтобы не допустить еще большей травматизации или отрыва родинки. Если вы повредили родинку — посещение дерматолога обязательно. «Врач на приеме оценит природу родинки как визуально, так и дерматоскопически, и примет решение, стоит ли брать биопсию родинки, чтобы убедиться в ее доброкачественности», — пояснила дерматовенеролог.

Во избежание запуска онкологического процесса Дарья Смирнова посоветовала раз в год посещать врача. Это позволит на ранней стадии выявить меланому — один из видов рака кожи. Также врач предостерегла от самостоятельного удаления и травмирования новообразований кожи, чтобы избежать попадания инфекции.

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