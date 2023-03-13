Врач назвала 4 привычки, опасные для здоровья печени

Заведующая терапевтическим отделением НМИЦ ТИО имени академика В.И.Шумакова Кристина Тайлер рассказала «СЭ», что для профилактики заболеваний печени следует исключить некоторые привычки. К ним эксперт отнесла употребление большого количества жирной пищи (в том числе фастфуда), злоупотребление алкоголем, курение, а также самолечение и бесконтрольный прием лекарств. «Чем больше в наш организм поступает вредных веществ, тем большая нагрузка приходится на печень, основная функция которой — очищение», — предупредила врач. К примеру, спиртное приводит к разрушению клеток этого органа и, как следствие, циррозу, а смолы, содержащиеся в составе сигарет (в том числе и электронных), попадая в кровь и печень, приводят к изменениям в стенках сосудов и ухудшению ее кровоснабжения.

Не менее опасно, по словам Кристины Тайлер, самолечение и бесконтрольный прием всевозможных БАДов, которые можно приобрести в любой аптеке без консультации с врачом. «Нередко это приводит к лекарственным поражениям печени», — резюмировала терапевт.

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