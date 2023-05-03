Токсиколог рассказал, насколько безопасны средства от пота

Врач-токсиколог Михаил Кутушов в своем ТГ-канале рассказал, насколько безопасны в использовании патчи для подмышек и борьба с потоотделением в целом. «Я думаю, что это не очень хорошая вещь для обычного использования здоровым человеком. Это как иметь неприятный запах изо рта, но не выяснив причину, все время зажевывать его жвачками. Лучше выяснить причину избыточного потоотделения», — порекомендовал медик.

Как отметил Михаил Кутушов, потоотделение крайне важно для здоровья, терморегуляции (контроля температуры тела), очищения от токсинов и продуктов распада. Если эту опцию «заблокировать», работа организма будет затруднена и вреда будет больше, чем пользы. «Однако, вероятно, есть и медицинские показания к использованию подобных вещей, когда у людей сама по себе нарушена система потоотделения и необходимо его блокировать, чтобы не допустить обезвоженности организма. В таком случае, это препарат медицинского назначения, который не стоит рекламировать широкой публике в соцсетях», — подытожил врач.

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