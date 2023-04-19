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Сегодня, 13:45

Терапевт объяснила, можно ли избежать заражения корью

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Ребенку делают прививку в руку.
Фото Freepik/freepik

Старший врач-терапевт клиники академика Ройтберга Олеся Савельева рассказала «СЭ», как защититься от кори. «Предотвратить заражение корью можно только с помощью прививки. Плановую вакцинацию проводят детям в 12-18 месяцев, а затем в 6 лет. Если вакцину поставили вовремя, или человек уже перенес заболевание, у него появляется стойкий иммунитет к кори», — подчеркнула специалист. Взрослым, по ее словам, вакцинацию проводят в возрасте до 35 лет два раза с интервалом в три месяца. При этом ревакцинацию делать не нужно.

Если заражение корью все же произошло, необходима полная изоляция. «В течение четырех дней не стоит даже выходить из комнаты. Не привитому человеку ни в коем случае нельзя контактировать с больным. Обратиться к врачу необходимо сразу при обнаружении симптомов», — предупредила врач.

Если у пациента нет осложнений, то лечение можно проводить дома с помощью противовирусных, жаропонижающих и сосудосуживающих средств. «При лечении в домашних условиях стоит избегать яркого света, регулярно проветривать комнату и проводить влажную уборку. Питаться лучше легкой пищей, которая не раздражает кишечник. Подойдут диетические супы, мясо и овощи, приготовленные на пару», — резюмировала Олеся Савельева.

Ранее мы рассказывали, как проявляется корь и чем она опасна.

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Медицина
Советы и рекомендации
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