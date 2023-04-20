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Сегодня, 19:15

Врач назвала симптомы кори и последствия заражения взрослыми и детьми

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Сыпь на теле и зуд.
Фото Freepik/freepik

Старший врач-терапевт клиники академика Ройтберга Олеся Савельева рассказала «СЭ», чем опасна корь, и по каким признакам ее можно выявить. По словам медика, от большинства вирусных заболеваний корь отличается тяжелым течением болезни. У взрослых она проявляется в виде лихорадки, слабости, головной боли, сухого кашля, кожной сыпи, конъюнктивита, красных пятен на небе, нарушениями сознания и боязни света. «У детей, помимо основных симптомов, появляется плаксивость, нарушение сна и насморк. Независимо от возраста, заболевание значительно бьет по иммунной системе и может вызывать серьезные осложнения», — предупредила специалист. Среди них цитокиновый шторм (агрессивная реакция иммунитета), коревая пневмония, менингит, отит, диарея. В крайне редких случаях возможен летальный исход.

Как отметила Олеся Савельева, помимо тяжелого течения и возможных осложнений, корь отличается высокой контагиозность, то есть очень легко и быстро распространяется (быстрее, чем грипп). «Заболевание передается воздушно-капельным путем. Человек, не имеющий иммунитета к кори, может заразиться, даже если больной находится в соседнем помещении», — предупредила врач.

Ранее мы рассказывали о возможной пандемии кори.

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Медицина
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