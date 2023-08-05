Стоматолог рассказала, какие факторы помогут выглядеть моложе

3 августа на портале «РБК Life» врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова рассказала об овощах, которые помогут сохранить красоту и молодость. Для этой цели следует включить в рацион сельдерей, спаржу, шпинат, зеленую фасоль, зеленый горошек, морковь, свеклу, а также несколько видов капусты: кале (кудрявая капуста), брюссельскую, белокочанную, цветную и брокколи.

Но не только питание отвечает за сохранение молодости и красоты. Об этом СЭ рассказала стоматолог-ортодонт сети московских стоматологий Dental Way Наталья Самарская. «Принято считать, что все процедуры, связанные с красотой лица, выполняет пластический хирург или врач-косметолог, но это не так. Даже в стоматологии есть anti-age направление, поскольку проблемы с зубами очень сильно могут изменить внешность. Утрата зубов (адентия), то, что они стираются, заметно влияет на нижнюю часть лица и его черты — при потере даже одного жевательного коренного зуба меняется овал лица, а на коже появляются морщины», — предупредила специалист.

По словам Натальи Самарской, с утратой зубов (даже одного) лицо человека становится болезненным и истощенным, губы проваливаются внутрь, почти полностью исчезая, щеки впадают, становятся дряблыми, атрофируются кости челюстей, подбородок выдвигается вперед и вверх, меняются пропорции нижней части лица и увеличиваются все горизонтальные морщины, которые расположены ниже лба. «Решить эти проблемы можно с помощью протезирования или имплантации. При этом, в случае атрофии кости, перед имплантацией восстанавливают костную структуру. Результаты проведенных процедур заметны сразу — лицо человека становится моложе, щеки не выглядят впавшими, появляется улыбка», — отметила ортодонт.

Также к омолаживающей стоматологии можно отнести увеличение высоты прикуса и коррекцию неправильного прикуса — оба фактора напрямую влияют на внешность человека. «Уход за зубами и своевременное обращение к врачу-ортодонту не менее важны для поддержания красоты и молодости лица, чем регулярное посещение косметолога, правильное питание и занятия спортом», — подчеркнула Наталья Самарская.

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