Эксперты рассказали, как обезопасить себя от укусов насекомых

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории систематики насекомых Зоологического института РАН Алексей Мосейко в беседе с «РБК Стиль» рассказал, что бороться со всеми насекомыми на участке бессмысленно. К тому же, среди них очень много и нейтральных, и полезных, а большинство укусов безвредны. В центральной и северо-европейской части России людей кусают жалящие перепончатокрылые и кровососущие насекомые. Это могут быть пчелы, осы, комары, муравьи, мошки, слепни, мухи, клопы, клещи.

Избежать укусов клещей поможет ряд способов, о которых рассказал СЭ академик, почетный профессор государственной медицины Китая Александр Савелов-Дерябин.

«Отправляясь в лес или за город, выбирайте подходящую одежду: с длинными рукавами и манжетами, не лишним будет и капюшон, плотно прилегающий к коже — он защитит шею. Обувать лучше всего высокие ботинки или сапоги, брюки следует заправлять в обувь. Заранее запаситесь аэрозолями от клещей, но обратите внимание, что некоторые из них предназначены для использования на коже, другие — исключительно для распрыскивания по одежде», — предупредил эксперт. В идеале раз в час осматривать одежду снизу-вверх, а раз в два часа — открытые участки тела на наличие клеща. «Также следует помнить, что в отличие от комариных укус клеща не сопровождается болевыми ощущениями, из-за чего может быть обнаружен не сразу», — резюмировал Александр Савелов-Дерябин.

Ранее, 30 марта, мы рассказывали, чем опасен укус клеща и что делать, если вас уже укусили.