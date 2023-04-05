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Сегодня, 13:05

Стоматолог рассказал, что нужно делать, если травмировали или выбили зуб

Ольга Стрельникова
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Девушка смотрит на зубы в зеркало.
Что делать, если сломали зуб.
Фото istockphoto.com

Стоматолог, главный врач и руководитель сети клиник Дмитрий Тимофеев рассказал «СЭ», что делать при травме зуба. «Травма зуба у детей и взрослых — крайне распространенная причина обращений. Что бы ни было причиной, запомните — у вас есть всего полчаса, чтобы дать пострадавшему зубу вторую жизнь», — предупредил специалист.

По словам Дмитрия Тимофеева, если зуб выбит с корнем или сломан частично, важно его найти и собрать все основные кусочки. После этого нужно очень быстро очистить зуб и его остатки водой и, не касаясь корня, поместить в молоко. «В момент травмы зуба, при полном его выпадении, обрываются кровеносные сосуды. Молоко за счет кислотно-щелочного баланса способно сохранить в жизнеспособном состоянии нервные клетки и не допустить развития смертоносных для зуба бактерий», — пояснил врач. Далее как можно скорее отправляйтесь с молоком и зубом в стоматологию. Там сделают снимок, установят выбитый зуб на место и зафиксирует его, при условии того, что сохранена целостность зуба и пульпы. Если остался только осколок — его приклеят, а в дальнейшем покроют коронкой.

Чтобы избежать травмирования зубов, Дмитрий Тимофеев посоветовал использовать их по назначению — для пережевывания пищи, а не открывать ими бутылки или грызть твердые предметы. «Не лишним будет уметь группироваться при падении, избегать конфликтных ситуаций и обязательно использовать защитные капы, маски и шлемы, занимаясь экстремальными видами спорта», — подытожил эксперт.

Ранее мы рассказывали, как быстро снять зубную боль.

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Медицина
Советы и рекомендации
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