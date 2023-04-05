Сомнолог рассказал, как можно омолодить организм

Сомнолог Андрей Калинкин рассказал, что для омоложения организма, потребуется поддерживать определенный режим дня. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

По словам Андрея Калинкина, за хорошее настроение и самочувствие отвечает гормон радости, он же — гормон сна мелатонин. Наиболее активно мелатонин вырабатывается в период с двух часов ночи до шести утра. «То есть, чем вы раньше будете ложиться спать и раньше просыпаться, тем эффективнее в вашем организме будет вырабатываться гормон радости, молодости и здоровья», — пояснил эксперт. Он отметил, что именно ночью организм обновляется на клеточном уровне.

Также сомнолог порекомендовал есть продукты, в которых высокое содержание мелатонина. К ним относятся печеный картофель, рыба, морепродукты, миндаль, арахис, яйца, куриное мясо, молоко, бананы, финики, овощи, семечки, овсянка и прочее. «В вечернее время постарайтесь не употреблять кофе и чай, так как напитки могут повлиять на качество сна, советует сомнолог. Так же придется отказаться от вредных привычек: курения и употребления алкоголя», — подытожил Андрей Калинкин.

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