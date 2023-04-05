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Сегодня, 14:20

Сомнолог рассказал, как можно омолодить организм

Ольга Стрельникова
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Женщина спит.
Фото Freepik/katemangostar

Сомнолог Андрей Калинкин рассказал, что для омоложения организма, потребуется поддерживать определенный режим дня. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

По словам Андрея Калинкина, за хорошее настроение и самочувствие отвечает гормон радости, он же — гормон сна мелатонин. Наиболее активно мелатонин вырабатывается в период с двух часов ночи до шести утра. «То есть, чем вы раньше будете ложиться спать и раньше просыпаться, тем эффективнее в вашем организме будет вырабатываться гормон радости, молодости и здоровья», — пояснил эксперт. Он отметил, что именно ночью организм обновляется на клеточном уровне.

Также сомнолог порекомендовал есть продукты, в которых высокое содержание мелатонина. К ним относятся печеный картофель, рыба, морепродукты, миндаль, арахис, яйца, куриное мясо, молоко, бананы, финики, овощи, семечки, овсянка и прочее. «В вечернее время постарайтесь не употреблять кофе и чай, так как напитки могут повлиять на качество сна, советует сомнолог. Так же придется отказаться от вредных привычек: курения и употребления алкоголя», — подытожил Андрей Калинкин.

Ранее мы рассказывали, как остановить старение.

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