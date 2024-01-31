Стоматолог назвал продукты, которые приводят к расшатыванию зубов
Врач-стоматолог Алексей Антипенко в интервью радио Sputnik посоветовал с осторожностью есть каши и яблоки. А после их употребления обязательно чистить зубы.
По словам эксперта, каша и картофель очень любят прилипать к зубам. Сначала появляется мягкий налет, а через 2-3 суток — плотный зубной налет, который счистить самостоятельно не получится. Так как он очень быстро минерализуется и превращается в зубной камень.
«Зубной камень — это пародонтит. Соответственно, появляются патологические зубодесневые карманы, далее — потеря круговой связки зуба, прогрессирование убыли костей, расшатывание зубов вплоть до их потери», — предупредил доктор.
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25 фев 20:00
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