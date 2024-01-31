Ученые предупредили о распространении нового опасного вируса

Израильский ученый Марк Цохен и эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают о новой угрозе — потенциально опасном гриппоподобном вирусе, который может унести жизни до 80 миллионов человек. Отчет с их исследованием опубликован на портале The Lancet.

Ученые обнаружили, что вирус очень быстро распространяется, это связано с тем, то он передается воздушно-капельным путем, а также имеет сходство с «испанкой». В перспективе может произойти заражение колоссального количества людей за короткий промежуток времени.

Как отметил Цохен, человечество не готово к такой масштабной угрозе. Принимаемых мировыми лидерами мер недостаточно для борьбы с серьезными вспышками нового вируса. Поэтому ученые призывают усилить меры по борьбе с инфекционными угрозами.