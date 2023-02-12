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Сегодня, 21:45

Специалисты рассказали, кому нельзя пользоваться скрабом для лица

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/garetsvisual

Почетный профессор государственной медицины Китая и создатель органической косметики по уходу за кожей лица, тела и волосами Александр Савелов-Дерябин и главврач Юлия Абрамова эксклюзивно для «СЭ» рассказали, что одним скрабы для лица необходимы, в то время, как другим пользоваться ими нежелательно. «Нанесение и растирание мелких, твердых частиц, которые содержатся в скрабах (измельченные косточки ягод и фруктов), создают микротравмы кожи», — пояснили эксперты. Поэтому категорически нельзя использовать скрабы при воспаленной и поврежденной коже, акне и герпесе — это распространит инфекцию по всему лицу.

Также Александр Савелов-Дерябин и Юлия Абрамова посоветовали не использовать скрабы при розацее и куперозе. «Грубые частицы травмируют стенки капиллярной сети, которая при этих состояниях и без того очень хрупкая», — предупредили специалисты.

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