Доктор Мясников назвал неожиданный способ нормализовать давление

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал о нестандартном методе, помогающем нормализовать артериальное давление. По его словам, гипертоникам поможет массаж ушей.

Доктор Мясников решил наглядно продемонстрировать, как массаж ушей влияет на артериальное давлени. Он измерил показатели до и после процедуры. До массажа на тонометре высветились цифры 137/74 мм. рт. ст., однако уже через несколько минут они снизились до 121/73 мм. рт. ст. Таким образом, даже легкий массаж ушей способен нормализовать давление гораздо быстрее и безопаснее аптечных препаратов.



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