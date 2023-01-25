Российские ученые обнаружили гены для восстановления мышц

В издании «Газета.ру» рассказали об исследованиях российских ученых, благодаря которым были обнаружены гены, восстанавливающие мышцы. Группа ученых из Национального научного центра морской биологии ДВО РАН провели исследования голотурии или, как ее еще называют — «морской огурец». Это создание способно регенерировать все внутренние органы даже после разрезания на несколько частей. «Мы изучили активность генов в неповрежденной и поврежденной мышце морского огурца, затем провели сравнительный анализ полученных данных. В результате исследований удалось выявить ряд генов, у которых изменяется уровень активности при регенерации. Предполагаем, что эти гены могут участвовать в восстановлении мышц», — заявил один из представителей научного центра Владимир Нижниченко.

В ходе экспериментов были выявлены 13 генов, связанных с регенерацией мышц. Прежде всего, специалистов интересовали гены, отвечающие за регуляцию выработки белков, используемых для преобразования соединительной ткани.

Подобные исследования призваны способствовать пониманию механизмов регенерации, в том числе и у других видов живых организмов. В перспективе это позволит разработать методы активации восстановления мышц и у человека.