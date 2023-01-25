Врач назвала простые блюда для правильного завтрака студента

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Татьяна Терехова рассказала, что студентам не следует пропускать завтрак перед парами и перечислила сытные блюда, которые легко приготовить с утра.

«Один из вариантов — это яичница, так как яйца являются неиссякаемым источником энергии, содержат много белка и дают ощущение сытости на долгое время. Так, например, можно пожарить яйца, также обжарить куриную грудку и добавить немного зелени», — цитирует Life.ru Терехову.

Врач также посоветовала на завтрак творожную массу с добавлением банана или грецкого ореха. Такое блюдо содержит достаточно много калорий и благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

По словам медика, для студентов с заболеваниями ЖКТ идеальным завтраком будет овсянка. Эта каша помогает выводить из организма вредный холестерин. Она хорошо сочетается с бананом, орехами и изюмом.