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Сегодня, 13:40

Роспотребнадзор сообщил, что туберкулез перестал быть «болезнью бедных»

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством
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Врач рассматривает снимок.
Фото Freepik/drazenzigic

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал, что туберкулез перестал быть «болезнью бедных» и представителей социально неблагополучных слоев населения. Все это результат лечения COVID-19, когда многие получали антицитокиновую терапию и иммуносупрессию, чтобы лечить острые формы цитокинового шторма (реакция иммунной системы).

«Коронавирус в этом отношении сдвинул ситуацию, к сожалению, открыл ворота для того, чтобы туберкулез стал проявляться у людей «благополучных». Это во всем мире так, не только в России. Не стоит думать, что, если вы хорошо одеты и имеете стабильный доход, туберкулез вам не грозит», — предупредил медик. Об этом 21 августа сообщили на портале «Накануне.Ru».

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Екатерина Курбатова рассказала СЭ, что после COVID-19 у некоторых действительно вырос риск заражения туберкулезом. «Симптомы туберкулеза могут быть схожи с симптомами COVID-19: кашель, повышение температуры, слабость, боль в груди и потеря веса. Пневмония, в том числе вызванная коронавирусной инфекцией, относится к иммунодефицитным состояниям, поэтому после нее может возникнуть не только туберкулез, но и рецидивы других инфекций», — пояснила специалист.

По словам Екатерины Курбатовой, люди с туберкулезом легких при заболевании COVID-19 находятся в группе особого риска. «Чтобы защититься от туберкулеза, необходимо соблюдать меры профилактики, а именно поддерживать гигиену рук и дыхательных путей, избегать контакта с больными туберкулезом, пройти вакцинацию против туберкулеза (БЦЖ)», — резюмировала врач.

Ранее мы рассказывали, помогают ли витамины укрепить иммунитет.

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Медицина
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