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Врач рассказал, как защититься от туляремии
Здоровье

Сегодня, 14:45

1 мин.

Врач рассказал, как защититься от туляремии

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Папа и сын распыляют спрей от насекомых
Фото galitskaya/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, как защититься от туляремии в летний сезон.

«Заразиться вирусом можно через контакт с больным погибшим животным, при употреблении инфицированных продуктов питания и воды, при вдыхании воздушно-пылевого аэрозоля, который образуется при переработке сельскохозяйственных культур, а также через укусы зараженных насекомых и грызунов», — отметил эксперт.

По его словам, болезнь проявляется довольно агрессивно. У человека поднимается температура до 39-40°С, появляется резкая головная боль, головокружение, ноющая боль в мышцах ног, спины и поясничной области, а также пропадает аппетит. Отличительный признак туляремии — увеличение лимфатических узлов, размеры которых могут доходить до горошины или грецкого ореха.

«Самый эффективный способ защиты — иммунизация. Прививки ставятся лицам старше семи лет один раз в пять лет, но при отсутствии медицинских противопоказаний. Для защиты от насекомых следует использовать специальные спреи, а при появлении грызунов в доме немедленно избавиться от них с помощью ловушек», — объяснил врач.

Кроме того, доктор рекомендует строго следить за чистотой садовых и домовых участков, не допускать скопления мусора. Продукты и воду хранить в недоступных для грызунов местах.

«При ухудшении самочувствия нельзя заниматься самолечением. Туляремия — опасный вирус, который может привести к летальному исходу. Поэтому важно своевременно обратиться за медицинской помощью», — заключил медик.

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