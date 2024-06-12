Кардиолог объяснил, чем опасно перегревание организма

Врач-терапевт, кардиолог Иван Степаненко предупреждает, что в результате перегревания организма человек может получить тепловой удар. Такое состояние возникает не только на улице, но и в любом помещении, где жарко, передает «СЭ».

По словам эксперта, при тепловом ударе сильно повышается температура, из-за чего может возникнуть сбой в работе жизненно важных органов, что приводит к потере сознания. Если вовремя не оказать помощь, человек может даже умереть.

К основным симптомам теплового удара медик отнес расширение зрачков, спутанность сознания, носовые кровотечения, рвоту и тошноту. Также могут появиться одышка, учащенный пульс, повышение температуры и мышечные боли.