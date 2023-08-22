Психологи рассказали, в каком возрасте лучше отдавать ребенка в школу

20 августа клинический психолог, кандидат наук, руководитель Лаборатории психологии здоровья НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в интервью RT рассказал, что, прежде чем решить отдавать ребенка в школу, нужно посмотреть на его поведение в садике. «Если ваш сын или ваша дочь общительные и успевают выполнять все задания в рамках подготовительных уроков, если вы спрашиваете: «Хочешь в первый класс?» и ответ положительный, то какая разница: в шесть, семь или восемь лет?» — заявил эксперт.

Психолог и мама четверых детей Юлия Керецман в беседе с СЭ рассказала, что возраст поступления ребенка в школу зависит от множества факторов, включая его психофизическое развитие, готовность к обучению и социальную зрелость. «Средний возраст — 6-7 лет, он считается наиболее подходящим, однако не стоит забывать о потребностях и способностях конкретного ребенка. Поступление в первый класс — важнейшее событие, которое требует особой подготовки. Этот этап сопряжен не только с усвоением новых знаний и навыков, но и с формированием личности, социальной адаптацией и развитием эмоционального интеллекта», — заключила специалист.

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