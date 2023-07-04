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Сегодня, 18:05

Врач объяснила, помогают ли витамины укрепить иммунитет

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Витамины в ложке.
Фото Freepik/freepik

Врач аллерголог-иммунолог Сахалинского областного кожно-венерологического диспансера Людмила Добробабина 4 июля на портале АСТВ.ру рассказала, помогают ли витамины укрепить иммунитет. По ее словам, на стойкость иммунитета влияет множество факторов, таких как хронические стрессы, голодание, несбалансированное питание, чрезмерные физические нагрузки, экология, нерациональное использование лекарств, дефицит витаминов. Однако прием последних не гарантирует укрепления иммунитета. «Вообще медициной не доказано, что витамины повышают иммунитет. Да, они имеют какое-то свое воздействие, но нерациональное использование витаминов, особенно жирорастворимых (А, Е, D, K) опасно, потому что они накапливаются в организме и в избытке могут нанести серьезный вред», — предупредила специалист. Водорастворимые витамины группы В и С не накапливаются в организме, но назначать их тоже должен врач.

Как отметила Людмила Добробабина, сдать анализы на дефицит витаминов можно во всех сертифицированных лабораториях в лечебных учреждениях. При этом она подчеркнула, что только для коррекции иммунитета витамины не показаны. Врач-терапевт, пульмонолог Марат Фарахов эксклюзивно для СЭ подтвердил слова коллеги и подчеркнул, что даже в случае простуды нет свидетельств того, что витамины как-то ускоряют выздоровление. «Ударные дозы витамина С для поднятия иммунитета во время простуды не имеют под собой подтвержденного обоснования. А вот, что точно известно: витамин С, особенно в больших количествах, не рекомендован людям с камнями в почках и тромбами в кровеносных сосудах», — подытожил эксперт.

Ранее, 14 февраля, мы рассказывали, о лучших витаминах для мужчин.

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