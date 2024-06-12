Аллерголог рассказала, как защититься от аллергии на тополиный пух

В эксклюзивной беседе с «СЭ» врач-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала, как защититься от аллергии на тополиный пух.

По словам эксперта, при цветении тополя возникает раздражение даже у здоровых людей, а у людей с аллергией на пыльцу растений проявляется сезонное обострение: раздражение слизистой оболочки глаз и открытых кожных покровов.

Врач отметила, что семена тополя довольно крупные, чтобы попадать в органы дыхания, поэтому они не относятся к аллергенам. Однако их пушинки накапливают в себе пыльцу других растений, а также споры плесневых грибов, которые могут усугубить сезонную аллергию.

Чтобы защититься от аллергии, эксперт рекомендует избегать длительного пребывания в зоне цветущих тополей, а также обязательно проводить ежедневную влажную уборку, принимать душ после выхода на улицу и менять одежду. При обострении сезонной аллергии следует обязательно обратиться к врачу, чтобы подобрать адекватную симптоматическую терапию.

«При самостоятельной покупке лекарств в аптеке вы не всегда можете получить адекватное назначение. Фармацевт не способен подобрать препараты именно для вашего случая. Поэтому лучше сразу обратиться к специалисту для эффективного лечения», — подчеркнула Логина.

Доктор добавила, что для лечения аллергии используются современные медицинские методы, которые проводятся после сезона цветения. К ним относится аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), она подразумевает под собой прививку с небольшим количеством аллергенов, и аутолимфоцитная терапия, при которой для восстановления нарушений иммунитета используются собственные иммунные клетки — лимфоциты.