Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Аллерголог рассказала, как защититься от аллергии на тополиный пух
Здоровье

Сегодня, 15:30

2 мин.

Аллерголог рассказала, как защититься от аллергии на тополиный пух

Ксения Богданова
Аллергия у девушки на тополиный пух
Фото Pheelings Media/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В эксклюзивной беседе с «СЭ» врач-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала, как защититься от аллергии на тополиный пух.

По словам эксперта, при цветении тополя возникает раздражение даже у здоровых людей, а у людей с аллергией на пыльцу растений проявляется сезонное обострение: раздражение слизистой оболочки глаз и открытых кожных покровов.

Врач отметила, что семена тополя довольно крупные, чтобы попадать в органы дыхания, поэтому они не относятся к аллергенам. Однако их пушинки накапливают в себе пыльцу других растений, а также споры плесневых грибов, которые могут усугубить сезонную аллергию.

Чтобы защититься от аллергии, эксперт рекомендует избегать длительного пребывания в зоне цветущих тополей, а также обязательно проводить ежедневную влажную уборку, принимать душ после выхода на улицу и менять одежду. При обострении сезонной аллергии следует обязательно обратиться к врачу, чтобы подобрать адекватную симптоматическую терапию.

«При самостоятельной покупке лекарств в аптеке вы не всегда можете получить адекватное назначение. Фармацевт не способен подобрать препараты именно для вашего случая. Поэтому лучше сразу обратиться к специалисту для эффективного лечения», — подчеркнула Логина.

Доктор добавила, что для лечения аллергии используются современные медицинские методы, которые проводятся после сезона цветения. К ним относится аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), она подразумевает под собой прививку с небольшим количеством аллергенов, и аутолимфоцитная терапия, при которой для восстановления нарушений иммунитета используются собственные иммунные клетки — лимфоциты.

Аллергия на&nbsp;цветение: что это, симптомы, профилактика, причины, диагностика. Аллергия на цветение: причины, симптомы, лечение
Медицина
Советы и рекомендации
2
0
Новости холдинга
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка и певицы Джамалы
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Путин утвердил новую структуру управлений в администрации президента РФ
Актриса из сериала «Мажор-2» Гала Самойлова умерла в возрасте 45 лет

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
11:45
Травник поделилась рецептом маски для лица на основе фейхоа
11 июн 14:45
Врач рассказал, как защититься от туляремии
11 июн 13:30
В России зафиксировали рост заболеваемости «малой чумой»
10 июн 16:30
Ученые создали противозачаточный гель для мужчин
10 июн 12:15
Диетолог объяснила, почему после еды нельзя заниматься спортом