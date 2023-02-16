Репродуктолог Самохвалова рассказала, чем опасен эндометриоз

Гинеколог-репродуктолог Екатерина Самохвалова рассказала, какие последствия могут быть у эндометриоза.

«Противоречий много, начиная с причин возникновения самого заболевания. Ранее была популярна теория о ретроградном токе менструальной крови. Суть ее заключается в том, что менструальная кровь через маточные трубы забрасывается в полость малого таза. Там клетки эндометрия прикрепляются к брюшине и начинают самостоятельно развиваться. Эта теория была опровергнута.

Очень часто у пациенток, страдающих этим заболеванием, возникают трудности с зачатием. Есть даже состояние, которое называют эндометриоз-ассоциированным бесплодием. В данном случае именно эндометриоз может быть единственной причиной отсутствия беременности», — приводит «Life.ru» слова Самохваловой.

Как отмечает врач, способность к самостоятельному зачатию у пациенток с эндометриозом повышается после проведенного хирургического лечения.

«Лечение, которое профилактирует рецидивы заболевания, влияет на уровень гормонов яичников. На фоне приема препаратов наступление беременности невозможно. Также, безусловно, на прогнозе заболевания сказывается распространенность патологического процесса. Если эндометриоз у пациентки выявлен впервые, очень важно оценить запас фолликулов в яичнике, поскольку даже после хирургического лечения заболевание приводит к резкому прогрессирующему уменьшению овариального резерва», — добавила специалист.