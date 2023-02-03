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Сегодня, 14:15

Психолог Юлия Керецман рассказала, как выглядит здоровая конкуренция

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/freepik

Практикующий психолог и коуч Юлия Керецман эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что с начала времен мужчины проявляли силу, ловкость или остроту ума, чтобы заработать превосходство. «Они привыкли конкурировать, поскольку тысячи лет сражались за женщину, материальные блага и признание. Сейчас же происходит конкуренция в бизнесе, карьере, соревнованиях и традиционно за сексуальное превосходство», — подчеркнула эксперт. По словам психолога, для здоровой мужской самооценки важно соперничать друг с другом. «Но азарт и адреналин зачастую становятся причиной нездоровой конкуренции и, как следствие, комплекса превосходства. В этом плане поможет аналогия со спортом — именно он учит побеждать в рамках правил, а не беспорядочно и бесчестно», — пояснила Юлия Керецман.

Комплекс превосходства побуждает человека при любых обстоятельствах, любым способом побеждать, чтобы скрыть свой страх и неуверенность. Это своеобразный защитный механизм, основы которого кроются в чувстве неполноценности. Отличить конкуренцию от деструктивного комплекса можно по нескольким признакам: отсутствие здоровой самокритики, сравнение с другими не в свою пользу, эмоциональные «качели», важность общественного одобрения, эгоизм и чувство вседозволенности победителя.

Если вы обнаружили у себя ряд признаков, Юлия Керецман посоветовала проанализировать свое поведение и мотивацию, чтобы скоординировать свои жизненные ориентиры. Если самостоятельно этого сделать не получается — обратитесь к психологу, способ не только самый простой, но и эффективный.

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