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Сегодня, 16:35

У косметических средств могут появиться цифровые паспорта. Узнаем, действительно ли они ЭКО

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/freepik

В ближайшие пару лет Еврокомиссия планирует ввести цифровые паспорта для косметики. Предполагается, что единая информационная база позволит оперативно проверять эко-сертификаты косметических средств, натуральность и происхождение компонентов, а также откуда и как они были привезены.

Предпосылкой такому решению стал гринвошинг или простыми словами — использование брендами экологичных идей для продвижения, привлечения внимания и лояльности потребителя. На деле же, около 42% компаний с пометкой «ЭКО» ничего не делают для сохранения окружающей среды или продолжают наносить ей вред.

Предположительно, цифровые паспорта для косметики будут работать на основе блокчейна, а штрих-коды могут заменить специальными цифровыми ссылками.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
Польза и вред
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