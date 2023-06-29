Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 21:45

Психолог рассказала, как правильно дышать в стрессовой ситуации

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Юлия Керецман
Психолог
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Девушка в стрессе разбивает лэптоп.
Фото Freepik/jcomp

Психолог Юлия Керецман специально для «СЭ» рассказала, как правильно дышать в стрессовой ситуации. «Жизнь в современном мире насыщена постоянным потоком информации. Негативные и тревожные новости способны повысить уровень стресса, ухудшить психическое и физическое состояние, помешать ясности мышления и принятию рациональных решений. Поэтому так важно научиться контролировать свои эмоции и не допускать панических реакций на информационный шум», — предупредила специалист. Помочь в этом, по ее словам, могут дыхательные практики.

Дыхательные упражнения — эффективный способ управления паникой и тревожностью в моменты повышенного стресса. «Один из простых и доступных методов — дыхание в пакет. Нужно глубоко и медленно вдохнуть через нос, заполняя легкие воздухом, а затем медленно выдохнуть через рот. При этом важно сосредоточиться на процессе дыхания и постараться синхронизировать его с плавными движениями живота», — пояснила Юлия Керецман. Такое дыхание поможет снизить уровень тревоги, успокоить нервную систему и восстановить эмоциональное равновесие.

Другой эффективный метод дыхания в стрессовой ситуации, предложенный психологом — «по квадрату». Он помогает замедлить ритм и сфокусировать внимание. «Процесс дыхания «по квадрату» включает четыре этапа: вдох, задержку дыхания, выдох и снова задержку дыхания. Каждый этап занимает одинаковое количество времени (например, три или четыре секунды). Эта методика помогает нормализовать дыхание, улучшить кровообращение и создать чувство спокойствия и расслабления», — резюмировала Юлия Керецман.

Ранее мы рассказывали, как восстановиться после стресса.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Психология
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о судьбе Суровикина
На юге Москвы с рельсов сошел грузовой состав
Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором завода «Москвич»
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач Попова развеяла мифы об очищении организма
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости