Психолог рассказала, как правильно дышать в стрессовой ситуации

Психолог Юлия Керецман специально для «СЭ» рассказала, как правильно дышать в стрессовой ситуации. «Жизнь в современном мире насыщена постоянным потоком информации. Негативные и тревожные новости способны повысить уровень стресса, ухудшить психическое и физическое состояние, помешать ясности мышления и принятию рациональных решений. Поэтому так важно научиться контролировать свои эмоции и не допускать панических реакций на информационный шум», — предупредила специалист. Помочь в этом, по ее словам, могут дыхательные практики.

Дыхательные упражнения — эффективный способ управления паникой и тревожностью в моменты повышенного стресса. «Один из простых и доступных методов — дыхание в пакет. Нужно глубоко и медленно вдохнуть через нос, заполняя легкие воздухом, а затем медленно выдохнуть через рот. При этом важно сосредоточиться на процессе дыхания и постараться синхронизировать его с плавными движениями живота», — пояснила Юлия Керецман. Такое дыхание поможет снизить уровень тревоги, успокоить нервную систему и восстановить эмоциональное равновесие.

Другой эффективный метод дыхания в стрессовой ситуации, предложенный психологом — «по квадрату». Он помогает замедлить ритм и сфокусировать внимание. «Процесс дыхания «по квадрату» включает четыре этапа: вдох, задержку дыхания, выдох и снова задержку дыхания. Каждый этап занимает одинаковое количество времени (например, три или четыре секунды). Эта методика помогает нормализовать дыхание, улучшить кровообращение и создать чувство спокойствия и расслабления», — резюмировала Юлия Керецман.

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