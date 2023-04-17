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Сегодня, 17:25

Врач назвала способы, которые помогут восстановиться после стресса

Ольга Стрельникова
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Голубой шарик с грустной рожицей и сдувшиеся шарики.
Фото Freepik/freepik

Врач превентивной медицины, терапевт, нутрициолог Валерия Галкина рассказала «СЭ», какими методами можно восстановиться после стресса. «Любой стресс очень энергозатратен. Он лишает наш организм огромного количества ресурсов. Прежде всего, после стресса необходимо выспаться, перестать загонять себя как белку в колесе и просто взять день на отдых и расслабление — такой дофаминовый выходной», — порекомендовала специалист. В этот день не нужно мчаться в спортзал или начинать какие-то новые задачи, просто отдыхать духовно и телесно. «Можете посетить водные источники или прогуляться в лесу, можете включить какую-то успокоительную музыку, сходить в СПА», — предложила врач.

Также, по словам Валерии Галкиной, надпочечники во время стресса активно забирают на себя витамин C, снижая его концентрацию в организме. Поэтому можно добавлять в такие моменты в свой рацион продукты, богатые им, например, шиповник или смородину. «Рекомендуется подключать добавки с витамином C. На фоне восстановления могут быть полезны и витамины группы В, а также продукты, их содержащие. В период восстановления точно не стоит принимать алкогольные напитки — они приведут к обратной реакции и еще больше истощат ресурсы», — предупредила врач.

Ранее мы рассказывали, как бороться со стрессом и тревогой.

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Советы и рекомендации
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