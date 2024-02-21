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О чем говорит постоянная горечь во рту: причины появления
Здоровье

21 февраля, 17:05

1 мин.

Диагност перечислила причины появления горечи во рту

Мария Маковей
Автор
Горечь во рту.
Фото Goran13/istockphoto.com
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Врач-диагност Ольга Малиновская считает, что горький привкус во рту может возникнуть из-за специфической пищи или при приеме некоторых таблеток, например, тетрациклина, лития, отдельных сердечно-сосудистых лекарств.

«Горечь во рту, которая остается после чистки зубов, а также становится настолько неприятной, что влияет на вкус пищи, — частый признак хронических заболеваний. В большинстве случаев речь идет о патологиях пищеварительной системы, например, о проблемах в работе желчного пузыря», — приводит слова доктора «Газета.RU».

По словам медика, горький привкус во рту может быть спровоцирован попаданием желчи в пищевод. Это нередко происходит на фоне увлечения жирной едой. Кроме того, существуют заболевания, которые мешают оттоку желчи: камни в желчном пузыре, дискинезия желчевыводящих путей, холецистит. К появлению горечи также могут привести хронический гастрит и панкреатит.

«Еще одна распространенная причина — стоматологические проблемы. Горький привкус часто появляется из-за воспалительных процессов, протекающих в полости рта, вызванных, например, стоматитом. Среди сопутствующих признаков боли при приеме пищи, появление язвочек на слизистой рта», — добавила Малиновская.

В завершение разговора врач посоветовала обратиться к гастроэнтерологу или терапевту для диагностики и установления реальной причины появления горького привкуса во рту.

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