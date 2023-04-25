Нутрициолог Киреева назвала витамины, которые помогут справиться с аллергией

Нутрициолог Анна Киреева рассказала, что при аллергии необходимо есть витамины А, С, Е и селен.

«В зависимости от вида аллергии врач-аллерголог может назначить гипоаллергенную диету для исключения возможных аллергенов. Чтобы снизить риск возникновения гипоавитаминоза и ухудшения проявления симптомов аллергии, назначают прием различных нутрицевтиков», — приводит «Life.ru» слова Киреевой.

По словам врача, витамин С стимулирует синтез стероидных гормонов, а также способствует снижению частоты приступов респираторной аллергии, витамин А влияет на гуморальный иммунитет и на возобновление клеток в организме, а селен при совместном введении с витамином Е повышает титр антител.